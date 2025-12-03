Smarrisce un orecchino in oro e brillanti in centro a Torino e offre una ricompensa per chi lo trova

TORINO – Ha smarrito un orecchino dall’importante valore affettivo e storico ed è disposta a riconoscere una ricompensa a chi riuscirà a ritrovarlo.

L’orecchino è stato smarrito domenica 30 novembre, nel pomeriggio, alla Rinascente di via Lagrange o comunque in centro a Torino. Si tratta di un orecchino in oro bianco con sei brillanti disposti a fiore e piccoli brillanti sulla parte anteriore della monachella.

L’orecchino è quello che vedete in foto e la proprietaria ci ha contattato per chiedere aiuto per il ritrovamento. Chi avesse notizie del gioiello o lo avesse ritrovato, può inviare una mail a redazione@quotidianopiemontese.it con oggetto “Orecchino” e sarà nostra cura farlo o farla contattare dai proprietari.

