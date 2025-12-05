CronacaNovara
Controlli a Novara: identificate 117 persone, una espulsione e una denuncia per spaccio
Attuato un ampio servizio di controllo del territorio
NOVARA – Nel pomeriggio di mercoledì 3 dicembre è stato attuato un ampio servizio di controllo del territorio, realizzato con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Torino e delle unità cinofile della polizia locale di Trecate, in collaborazione con la polizia locale di Novara.
I controlli
L’operazione ha interessato aree considerate sensibili per la vivibilità cittadina, a partire dalla zona della stazione ferroviaria e dalle vie del centro, dove sono stati effettuati controlli mirati a prevenire situazioni di degrado e a garantire maggiore percezione di sicurezza ai cittadini. Le pattuglie hanno poi esteso l’attività a diversi quartieri, verificando anche la regolarità di vari esercizi commerciali.
Nel corso del servizio sono state identificate 177 persone, tra cui 85 stranieri e 77 soggetti con precedenti di polizia, mentre otto attività commerciali tra piazza Garibaldi e corso Milano sono state sottoposte a controllo, senza rilievi.
L’azione di contrasto ha portato anche a due interventi: un uomo risultato irregolare sul territorio nazionale, poi espulso, e la denuncia in stato di libertà di un giovane del 2004 per spaccio di sostanze stupefacenti.
