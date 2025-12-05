Nuovo sciopero generale di 24 ore venerdì 12 dicembre: ecco le fasce garantite per il trasporto pubblico

TORINO – Per venerdì 12 dicembre 2025 la CGIL ha proclamato uno sciopero generale per l’intera giornata con manifestazioni territoriali in tutto il Paese.

La mobilitazione, dicono i sindacati, è stata indetta per “modificare la Manovra di Bilancio 2026, considerata del tutto inadeguata a risolvere i problemi del Paese, per rivendicare l’aumento del potere di acquisto di salari e pensioni, per dire no al riarmo e sostenere investimenti in sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali, per fermare l’innalzamento dell’età pensionabile, per contrastare la precarietà, per una vera riforma fiscale finalmente equa”.

Si ferma, quindi, anche il trasporto pubblico. A tal proposito, GTT fa sapere che il servizio sarà garantito nelle seguenti fasce orarie:

Servizio urbano-suburbano, metropolitana, centro servizio al cliente: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00

Servizio extraurbano, Servizio bus cooperativo Linea 3971 (tratta Ciriè – Ceres): da inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito.

