Scontro sulla tangenziale di Alessandria: tre feriti trasportati in ospedale

ALESSANDRIA – Uno scontro stradale si è verificato intorno all’una di notte tra il 5 e il 6 dicembre sulla tangenziale di Alessandria, lungo la strada statale 30 gestita da Anas, in direzione Acqui, tra le uscite D3 e Casal Cermelli. Secondo le prime informazioni, un’auto con due persone a bordo avrebbe tamponato un’altra vettura con un solo occupante.

Tre le persone ferite nell’impatto: un uomo di 57 anni è stato trasportato in codice rosso con la medicalizzata all’ospedale di Alessandria, un uomo di 41 anni con mezzo di base in codice giallo e una donna di 39 anni in codice verde.

Sul luogo dello scontro sono intervenuti polizia stradale, vigili del fuoco, la medicalizzata di Alessandria e un mezzo di base della Croce Rossa, che hanno prestato soccorso e gestito la viabilità.

