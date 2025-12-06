CronacaTorino
A Carmagnola un motociclista perde la vita dopo lo scontro con un palo
Inutili i soccorsi del 118
CARMAGNOLA – Uno scontro stradale si è verificato questa mattina a Carmagnola, poco dopo le 10, in via Poirino 670, nelle campagne nei pressi della cascina Montesanto. Un motociclista di 58 anni ha perso il controllo del mezzo e si è scontrato contro un palo.
Sul posto è intervenuta immediatamente l’ambulanza, ma i traumi riportati dall’uomo erano troppo gravi e ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano. Il motociclista è deceduto sul luogo dello scontro.
Le autorità stanno procedendo con gli accertamenti per ricostruire le dinamiche dell’evento.
