Torino laboratorio della mobilità del futuro: torna Next Generation Mobility 2025

TORINO – Con Next Generation Mobility 2025, Torino si conferma punto di riferimento nazionale per la riflessione sul futuro degli spostamenti di persone e merci. L’evento, in programma il 9 e 10 dicembre nella sede della Città metropolitana, riunisce la business community che sta immaginando modelli innovativi di mobilità urbana ed extraurbana. Sostenuta da Regione Piemonte, Città metropolitana di Torino, Città di Torino e Fondazione Piemonte Innova, la manifestazione giunge alla sua quinta edizione con una visione chiara: la mobilità non è soltanto un insieme di tecnologie, ma una vera e propria espressione culturale delle città.

Il tema scelto per l’edizione 2025, “Una nuova cultura per una nuova mobilità”, richiama l’esigenza di superare la sola introduzione di servizi innovativi o l’aggiornamento delle infrastrutture. L’obiettivo è costruire una visione comune fra amministrazioni, imprese, pianificatori e mondo accademico, che consideri la mobilità come fattore di qualità della vita e coesione sociale. La trasformazione richiesta oggi parte prima dalla cultura e poi dalla tecnologia, in risposta a sfide urgenti come la decarbonizzazione, la riduzione della congestione urbana, i cambiamenti demografici e la pressione crescente sulle città.

In questo quadro si inserisce il lavoro della Città metropolitana di Torino, impegnata nella definizione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e in numerosi strumenti pianificatori collegati. Tra questi il PULS, il Piano Urbano della Logistica Sostenibile, destinato a diventare operativo nel 2026 e centrato sulle strategie per un trasporto delle merci più efficiente e a basso impatto, dalla logistica distributiva urbana ai processi industriali. L’ente è inoltre al lavoro sul PAINT, il Piano dell’accessibilità e dell’intermodalità, e sul BICIPLAN, oltre a nuovi interventi sulla micromobilità in sharing. I programmi tengono conto anche dell’impegno del Comune di Torino nella missione europea “100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030”, con l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2030 e le zero emissioni entro il 2050.

L’apertura ufficiale di Next Generation Mobility 2025 è prevista per martedì 9 dicembre alle ore 9, con la sessione istituzionale dedicata proprio al tema della nuova cultura della mobilità. Il confronto partirà da una constatazione storica: ogni rivoluzione negli spostamenti ha generato un cambiamento culturale. Se in passato la cultura seguiva la tecnologia, oggi si richiede un percorso inverso. Le città devono costruire prima una visione condivisa dei propri bisogni, per poi scegliere soluzioni innovative capaci di rispondere alle sfide contemporanee.

