Con un’auto sfondano la vetrina di una farmacia a Grugliasco e portano via 4 mila euro dalla cassa

GRUGLIASCO – Furto con spaccata durante la notte di oggi, lunedì 8 dicembre ai danni di una farmacia di Grugliasco. Con un’auto usata come ariete hanno sfondato la vetrina della farmacia in via Lamarmora 245 e sono entrati puntando sull’incasso. In cassa c’erano 4 mila euro in contanti portati via dai malviventi, che lasciano indietro danni non ancora quantificati per la vetrina danneggiata. Al vaglio dei carabinieri la dinamica e i rilievi del caso.

Foto da Google Streetview

