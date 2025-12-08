Nel weekend lungo dell’Immacolata 12 mila visitatori al Museo Nazionale del Cinema di Torino

TORINO – Sono 12.000 le persone che hanno varcato la soglia della Mole Antonelliana per visitare il Museo Nazionale del Cinema nel weekend lungo dell’Immacolata, da sabato 6 a oggi, lunedì 8 dicembre, con una media di 4.000 visitatori al giorno.

“Un dato importante che conferma il nostro museo come una delle mete più visitate della città e della regione – sottolineano Enzo Ghigo e Carlo Chatrian, rispettivamente Presidente e Direttore del Museo Nazionale del Cinema”.

In corso oltre all’esposizione permanente sono presenti due mostre intitolate “Pazza Idea – oltre il ’68: icone pop nelle fotografie di Angelo Frontoni” e “Manifesti d’Artista”.

Dedicata alla Mole anche la mostra alle Gallerie d’Italia intitolata “Riccardo Ghilardi. Piano sequenza la Mole”.

