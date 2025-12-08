Si rifiuta di andarsene dalla guardia medica senza ricevere antipsicotici privo di prescrizione: arrestato

NOVARA – Un uomo di 49 anni si è presentato sabato 6 dicembre in serata dalla guardia medica pretendendo degli antipsicotici anche se non aveva alcuna prescrizione. Ne è nata una lite con i medici che hanno chiamato le volanti della polizia. Gli agenti intervenuti sul posto hanno tentato di convincerlo con le buone ma l’uomo ha reagito aggressivamente tentando di toccare il poliziotto che cercava solo di calmare la situazione.

Visto l’insistenza del 49enne i poliziotti l’hanno bloccato non senza fatica, e tre agenti hanno riportato delle lesioni guaribili in diversi giorni. L’uomo è stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e interruzione di pubblico servizio.

