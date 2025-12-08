Il Toro va avanti 2-0 ma poi perde in casa col Milan

TORINO – Il Toro si illude, va in vantaggio 2-0 ma poi deve subire il ritorno protente del MIlan, con Allegri in tribuna, e finisce per perdere 2-3 all’Olimpico.

Il Toro parte fortissimo. Dopo 8′ minuti sfrutta un calcio di rigore con Vlasic e si porta in vantaggio. Al 17′ è già 2-0 grazie ad un gol di Zapata. Poi però ci pensa Rabiot a rimettere il Milano in linea di galleggiamento con una botta da 25 metri. Siamo 2-1 ed è il 24′. Prima della fine del temop il Milan deve anche rinuciare a Leao infortunato.

La ripresa è un’altra musica. Il Milan spinge ma è l’ingresso di Pulisic a cambiare la partita. Lo statunitense entra al 66′ e dopo un minuto trova il gol del pari. Passano dieci minuti e anocra Pulisic completa il sorpasso: 2-3.

Baroni sostituisce Adams, Lazaro e Pedersen con Aboukhlal, Ngonge e Nkounkou ma la mossa non dà frutti e il risultato non cambia più. Ora la classifica si fa davvero pesante per i granata. Solo una squadra e 4 punti separano il Toro dalla zona retrocessione.

