Giovane motociclista perde la vita scontrandosi contro una sbarra a Lusigliè sulla provinciale 41

LUSIGLIÈ – Un giovane motociclista è morto nella serata di domenica 8 dicembre. L’impatto fatale è avvenuto intorno alle 20 lungo la strada provinciale 41, in un tratto sterrato alla periferia del paese.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo, nato nel 1999, stava percorrendo un segmento di strada non asfaltato quando, per ragioni ancora in fase di accertamento, avrebbe impattato violentemente contro una sbarra. L’urto si è rivelato immediatamente fatale.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso del 118 di Azienda Zero, con ambulanze partite dalle basi di San Giorgio Canavese e Castellamonte. Le équipe sanitarie hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione nel tentativo di salvare il giovane, ma ogni sforzo si è purtroppo rivelato vano: il motociclista è deceduto sul posto.

Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e comprendere cosa abbia portato il mezzo fuori controllo fino a impattare contro la barriera.

