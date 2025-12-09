Seguici su

CronacaTorino

Esplosione e successivo incendio in un palazzo a Torino: cantina a fuoco, due ustionati

Anche 9 adulti e 3 minori in codice verde per aver inalato fumo
Marco Lovisolo

Pubblicato

44 minuti fa

il

TORINO – Un palazzo di cinque piani è stato evacuato questa mattina all’alba per un’esplosione e successivo incendio a Torino. All’alba di oggi, 9 dicembre, nel palazzo in via Leinì 77, per cause ancora da accertare il fuoco è divampato nel vano cantine, dove si trovavano due persone, una donna di 55 anni e un ragazzo di 25 anni, che hanno riportato ustioni sul volto e sugli arti. Sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale San Giovanni Bosco dai sanitari del 118 Azienda Zero: intubati, le loro condizioni sono gravi ma non sarebbero in immediato pericolo di vita.

Per approfondire:

L’evacuazione dello stabile è stata affidata ai Vigili del Fuoco, che hanno spento l’incendio, mettendo i locali in sicurezza e iniziando l’attività di indagine sulle cause. Per far luce sull’accaduto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato con alcune volanti, mentre i sanitari hanno valutato anche le condizioni di alcune persone che hanno respirato del fumo, tra cui alcuni bambini. Alla fine sono stati ricoverati in 12 per le inalazioni, di cui 9 adulti e 3 minori. Sono intervenuti anche i tecnici dell’Italgas che hanno accertato che non vi sono state perdite.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *