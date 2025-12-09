Esplosione e successivo incendio in un palazzo a Torino: cantina a fuoco, due ustionati

TORINO – Un palazzo di cinque piani è stato evacuato questa mattina all’alba per un’esplosione e successivo incendio a Torino. All’alba di oggi, 9 dicembre, nel palazzo in via Leinì 77, per cause ancora da accertare il fuoco è divampato nel vano cantine, dove si trovavano due persone, una donna di 55 anni e un ragazzo di 25 anni, che hanno riportato ustioni sul volto e sugli arti. Sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale San Giovanni Bosco dai sanitari del 118 Azienda Zero: intubati, le loro condizioni sono gravi ma non sarebbero in immediato pericolo di vita.

L’evacuazione dello stabile è stata affidata ai Vigili del Fuoco, che hanno spento l’incendio, mettendo i locali in sicurezza e iniziando l’attività di indagine sulle cause. Per far luce sull’accaduto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato con alcune volanti, mentre i sanitari hanno valutato anche le condizioni di alcune persone che hanno respirato del fumo, tra cui alcuni bambini. Alla fine sono stati ricoverati in 12 per le inalazioni, di cui 9 adulti e 3 minori. Sono intervenuti anche i tecnici dell’Italgas che hanno accertato che non vi sono state perdite.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese