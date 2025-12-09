La Regione Piemonte pagherà a 150 pazienti operate per tumore mammario il tatuaggio ricostruttivo

PIEMONTE – Sono stati stanziati 60 mila euro per fornire il tatuaggio ricostruttivo dell’areola mammaria alle pazienti operate per carcinoma alla mammella con l’asportazione. A livello nazionale è inserito nella lista dei LEA, ma non sono mai stati forniti in Piemonte. Ora lo stanziamento riuscirà a coprire solo una parte delle richieste, un totale di 150 pazienti al costo di 400 euro a prestazione.

Numeri che non sono ancora sufficienti, ma che fanno ben sperare per il 2026. L’annuncio arriva dall’assessore regionale al Welfare Maurizio Marrone che dichiara: “Abbiamo voluto mettere le risorse per l’avvio sperimentale di questa importante iniziativa” e dalla consigliera M5S Sarah Disabato che sottolinea: “È una prestazione garantita a livello nazionale ma mai attuata in Piemonte”.

Per il 2026 si spera che non sia una sperimentazione ma che diventi un diritto acquisito come a livello nazionale è inserito nei Livelli essenziali di assistenza.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese