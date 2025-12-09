Ponte dell’Immacolata, molto positivo il bilancio degli ingressi ai musei a Torino

TORINO – Come da tradizione, pienone nei musei torinesi durante il ponte dell’Immacolata. Oltre al solito primato del Museo Egizio – che ha registrato 23 629 visitatori in tre giorni – da segnalare l’exploit del Museo Nazionale dell’Automobile, con 4 600 ingressi, a cui si aggiungono i 400 al Centro Storico Fiat. L’anno scorso al MAUTO si registrarono “solo” 2 692 biglietti staccati. Bene il Museo Nazionale del Cinema, con 12mila visitatori dal 6 all’8 dicembre,

La Reggia di Venaria ha chiuso i tre giorni con 6 600 visitatori paganti, sostenuta dal ricco calendario della rassegna “Immaginaria”, che accompagnerà il pubblico fino all’Epifania. Ai Musei Reali tra sabato e lunedì sono stati venduti 11 762 biglietti. A questi dati si aggiungono le 4 563 presenze registrate nei Giardini Reali attraverso il sistema digitale di rilevamento. Tra i musei della Fondazione Torino Musei, oltre a MAUTO, particolarmente positivi i dati del Museo d’Arte Orientale, che ha contato 4 790 ingressi, anche grazie al successo della mostra “The Soul Trembles”. La GAM ha registrato 3 079 ingressi e Palazzo Madama ha accolto 3 042 visitatori.

