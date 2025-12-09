Un giovane è precipitato da 10 metri nell’ex stabilimento Tecumseh a Torino: trasportato in codice rosso al Cto

TORINO – Un ventiquattrenne è precipitato da un’altezza di 10 metri ieri pomeriggio, 8 dicembre, mentre si trovava con amici in una fabbrica abbandonata nella periferia sud di Torino. La caduta è avvenuta all’interno dell’area abbandonata dell’ex stabilimento Tecumseh, tra strada delle Cacce e strada Castello di Mirafiori. Il ragazzo ha perso l’equilibrio ed è caduto nel vuoto, ma fortunatamente l’impatto è stato in parte attutito da una trave metallica del tetto e poi da una catasta di legno, evitando conseguenze ancora più gravi. Gli amici, spaventati, hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118, che hanno trovato il ragazzo vigile e cosciente ma hanno comunque deciso di trasportarlo in codice rosso all’ospedale all’ospedale Cto.

Nell’area sono intervenute anche diverse volanti della Polizia: gli agenti dovranno chiarire perché il gruppo si trovasse all’interno della fabbrica abbandonata e se vi fossero condizioni di pericolo note. L’ex Tecumseh, inutilizzata da anni, è infatti una struttura spesso segnalata per accessi non autorizzati.

