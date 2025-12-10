TORINO – La città di Torino si prepara a vivere una giornata di giovedì 11 dicembre 2025 all’insegna della stabilità atmosferica, sotto l’influenza di un solido campo di alta pressione che continua a dominare lo scenario meteorologico dell’Italia nord-occidentale. L’azione dell’anticiclone garantisce condizioni asciutte, cieli poco nuvolosi e un clima complessivamente mite per il periodo. La temperatura massima raggiungerà i 12°C, mentre la minima scenderà a 2°C, con uno zero termico posto a circa 2700 metri, dato significativo per dicembre. In assenza di perturbazioni e correnti rilevanti, la giornata si presenterà particolarmente tranquilla, ideale per spostamenti, attività all’aperto e contesti lavorativi.

Mattino: atmosfera limpida e prime lievi velature

Il mattino a Torino si aprirà sotto cieli poco nuvolosi, con una luminosità gradevole e un’aria molto stabile. I venti saranno assenti, contribuendo a un contesto di calma meteorologica, tipico delle giornate governate dall’alta pressione. La percezione termica resterà fresca nei primi momenti della giornata, ma comunque lontana dai valori tipici del freddo più intenso di dicembre.

Pomeriggio: condizioni stabili e clima più mite

Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà pressoché invariato. Il cielo manterrà un aspetto sereno o leggermente velato, con possibilità di sottili stratificazioni in transito, prive di effetti rilevanti. I venti continueranno a rimanere assenti, favorendo un’atmosfera stabile e senza alcun rischio di precipitazioni. La temperatura massima si stabilizzerà intorno ai 12°C, rendendo il clima sorprendentemente gradevole.

Sera: calma atmosferica e temperature in calo

La serata trascorrerà con cieli limpidi o solo lievemente nuvolosi. Le temperature tenderanno a calare rapidamente, pur senza raggiungere estremi di freddo grazie alla massa d’aria meno rigida presente in quota. Anche in questa fase non si segnalano fenomeni meteorologici degni di nota.

Tendenza meteo Torino

Venerdì 12 dicembre: cielo sereno o poco nuvoloso.

cielo sereno o poco nuvoloso. Sabato 13 dicembre: atmosfera stabile, assenza totale di piogge.

atmosfera stabile, assenza totale di piogge. Domenica 14 dicembre: ulteriore conferma di bel tempo su tutta l’area torinese.

