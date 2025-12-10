Come conoscere i consumi energetici e abbassare la bolletta

Quando le bollette vengono consegnate il brivido corre lungo la schiena, soprattutto per le famiglie con bambini o per i single che devono occuparsi da soli dei pagamenti. Il rischio di cifre da capogiro c’è: ad esempio durante l’estate si massimizza l’uso del condizionatore, mentre in inverno inevitabilmente il riscaldamento. C’è modo di risparmiare? Sicuramente sì, e molto dipende dalla scelta della miglior offerta luce e gas ma anche dal comportamento quotidiano che adottiamo. Ecco qualche consiglio utile.

Scopri come utilizzi i kWh

Ti sei mai chiesto quanto consumano gli elettrodomestici in standby? O quanto l’asciugatrice impatti davvero sulla bolletta? O in che modo una Tv sempre accesa possa sprecare energia? Capire i nostri consumi è il primo step: dobbiamo aprire gli occhi e analizzare gli errori che commettiamo e i comportamenti che possono diventare più etici e responsabili.

Per ridurre il consumo di elettricità una delle prime cose da fare è capire quali sono gli elettrodomestici “energivori” come forno, asciugatrice, condizionatore e boiler mentre per il gas i “colpevoli” sono la cucina, la caldaia e il riscaldamento.

Nessuno sta dicendo di ridurre il comfort, chiaramente, ma è piuttosto comune commettere degli errori pensando che non facciano la differenza.

Scegliere abitudini più green

Prima di parlare di offerte, tariffe, mercati e gestori è importante capire che nessuna promozione ti salverà se non ti metti nell’ottica di avere atteggiamenti più sostenibili. Prova ad utilizzare gli elettrodomestici nelle fasce più convenienti, a spegnere le luci se non sei presente nella stanza, a preferire elettrodomestici di classe energetica A o A++ e a puntare su soluzioni di energia rinnovabile quando possibile.

Scegli un gestore conveniente

Un’altra opportunità è valutare un cambio di gestore: meglio prediligerne uno con un’offerta e costi chiari e magari con un’app utilizzabile sul proprio smartphone così da tenere sotto controllo tutti gli utilizzi e provare a ottimizzare sempre più le proprie spese.

Migliorare l’efficientamento energetico di casa

Sicuramente richiede un investimento ma i suoi frutti si raccolgono in modo piuttosto veloce. Se si è proprietari, si può usufruire di alcuni bonus per migliorare la classe energetica dell’immobile. Si può sostituire una vecchia caldaia con un modello di ultima generazione, si potrebbero preferire luci a LED che consumano di meno, esistono termostati smart controllabili da remoto che ci aiutano a evitare sprechi ed è consigliato sostituire gli infissi per migliorare la gestione termica.

Attenzione a questi errori

Ci sono alcuni sbagli che facciamo più o meno tutti ma che costano significativamente nel lungo periodo. Non sfruttare la luce naturale è uno di questi, si associano poi l’utilizzo di elettrodomestici inefficienti o a mezzo carico e lasciare lo standby anche su prodotti che non utilizziamo spesso.

Per risparmiare non serve fare rinunce, è importante conoscere i bisogni della propria famiglia e abitazione, prediligere un approccio più green e investire in un contratto che risponde alle nostre esigenze mantenendo però un atteggiamento consapevole e più attento. Con questi consigli applicati le bollette non saranno più un incubo ma sarà possibile prevedere le spese e tenerle a bada.

