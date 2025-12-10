Il Toro esonera Vagnati, Petrachi è il nuovo Direttore Sportivo

TORINO – Gli ultimi pessimi risultati e la classifica che si fa sempre più pesante (la squadra è a 4 punti dalla zona retrocessione) hanno spinto il Toro a decidere di rimuovere dall’incarico Davide Vagnati. A Pagare non è quindi l’allenatore ma il Direttore Sportivo.

Al suo posto arriva Gianluca Petrachi, un ritorno importante per il Toro visto che Petrachi ha già ricoperto quel ruolo per dieci anni, dal 2009 al 2019.

Il comunicato della società

Il Torino Football Club comunica l’esonero, con effetto immediato, di Davide Vagnati dall’incarico di Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area tecnica del Club. Il Torino FC ringrazia Vagnati per il lavoro svolto e per l’impegno profuso in questi cinque anni e gli augura il meglio nel proseguimento della sua carriera.

La direzione tecnico-sportiva è stata nuovamente affidata a Gianluca Petrachi, già Direttore Sportivo del Torino con una lunga permanenza dal 2010 al 2019. Tutta la Società riaccoglie Gianluca Petrachi con un caloroso abbraccio: bentornato a Torino, Sempre Forza Toro!

