Giorgia fa sold-out all’Inalpi Arena: energia pura e uno show scenografico gigantesco

TORINO – All’Inalpi Arena di Torino il sold-out era annunciato da giorni e il colpo d’occhio lo ha confermato senza dubbi: un’arena piena fino all’ultimo settore disponibile, pubblico caldo e concentrato, atmosfera da grande evento. Giorgia si è presentata esattamente come ci si aspetta da lei: sicura, elegante, potente, in una forma fisica e sonora semplicemente strepitosa.

L’apertura ha spiazzato tutti: sospesa in alto, assicurata con un’imbragatura, ha iniziato il concerto dominando la scena dall’alto. Una scelta sorprendente e scenografica che ha imposto subito il ritmo della serata. Solo dopo il primo brano è scesa sul palco, come trasportata da un ascensore invisibile, entrando definitivamente in contatto con il pubblico.

Durante il concerto ha ribadito il legame con la città: «Torino mi trasmette energia. Un’energia che si potrebbe proprio chiamare amore». Una dichiarazione semplice ma sincera, che ha riassunto perfettamente l’intensità dello scambio tra artista e platea.

Lo show

Lo show era costruito con una cura quasi maniacale: schermi monumentali, visual spettacolari in perfetta sincronia con la musica, luci e laser che tagliavano la scena con precisione chirurgica. Tutto studiato per accompagnare, senza mai sovrastarla, quella voce che resta uno dei patrimoni più riconoscibili e importanti della musica italiana degli ultimi trent’anni.

Il pubblico, spesso illuminato dal riflesso dei telefoni, ha cantato gran parte del repertorio. All’inizio del concerto Giorgia aveva chiesto alla platea di cantare con lei: il pubblico, il suo pubblico, ha risposto senza esitazione, trasformando l’intera serata in un coro collettivo, compatto e travolgente.

Una serata che ha confermato, senza bisogno di cerimonie o slogan, perché Giorgia rimane un punto fermo della scena live italiana. Se per molti è ancora la cantante numero uno in Italia, un motivo c’è. E per chi se l’è persa, o vuole rivederla, Giorgia tornerà all’Inalpi Arena il 13 marzo. Visti i numeri di oggi, un altro sold-out sembra quasi inevitabile.

Report di Samuele Silva.

