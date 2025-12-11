La Stampa è in vendita e nessuno vuole comprarla

TORINO – La Stampa, il giornale più storico di Torino, è ora ufficialmente in vendita. Le voci e le fughe di notizie delle scorse settimane sono state confermate da un incontro (più volte richiesto e sempre rimandato) tra la redazione del giornale e l’editore.

La Stampa oggi non è in edicola e il comitato di redazione ha pubblicato un durissimo comunicato:

Dopo che nei giorni scorsi l’editore ha annunciato l’intenzione di cedere tutte le attività del gruppo, dopo lunghi mesi di trattative sempre smentite dall’azienda, il comitato di redazione nel tardo pomeriggio di mercoledì 10 dicembre ha incontrato il presidente del gruppo Gedi Paolo Ceretti, l’amministratore delegato Gabriele Comuzzo, l’amministratore delegato di Gnn Corrado Corradi e il responsabile del personale Alessandro Bianco per il primo confronto ufficiale sul tema. L’esito è stato sconcertante, sconfortante e umiliante per la redazione. Con nostro grande sconcerto nel corso dell’incontro è stato confermato che tutte le attività editoriali che fanno capo a Exor tramite Gedi sono in vendita.

Quale futuro per La Stampa

Ma il peggio deve ancora venire e riguarda il futuro del giornale:

È in corso da tempo una trattativa con il gruppo greco AntennaUno e in parallelo si sta cercando un compratore per La Stampa a fronte del dichiarato disinteresse degli investitori greci per la nostra testata. L’obiettivo sarebbe di chiudere in parallelo le due operazioni di vendita nel giro di due mesi. La redazione metterà in campo tutte le sue forze per difendersi con ogni mezzo da quello che considera un attacco senza precedenti alla sua dignità e a 150 anni di storia.

