Giornata internazionale della montagna, la Regione: investiti 180 milioni di euro per valorizzarla da qui al 2027

PIEMONTE – Tra investimenti nel settore infrastrutturale, nei servizi, nella digitalizzazione e nelle iniziative di contrasto e attenuazione degli effetti del cambiamento climatico, la Regione dice di aver investito 180 milioni di euro. Il dato riguarda la programmazione 2025-2027 ed è stato annunciato dall’assessore regionale allo Sviluppo e Promozione della Montagna, Marco Gallo, in occasone della Giornata internazionale della montagna, istituita per ricordare il valore dei territori montani e l’importanza di frequentarli in sicurezza.

“La Giornata internazionale della Montagna è un richiamo politico e culturale – afferma Gallo –. Il Piemonte risponde con una strategia chiara: la montagna non è un luogo da assistere, ma un motore di sviluppo. Abbiamo investito 180 milioni perché crediamo che questi territori siano centrali per la sostenibilità, la competitività e l’identità stessa della nostra regione. Le Alpi non sono margini, ma frontiera di innovazione, di servizi ecosistemici e di nuove economie. A gennaio presenteremo un pacchetto di misure FOSMIT completamente rinnovato, costruito insieme alle Unioni Montane e ai GAL, per rafforzare ulteriormente questa traiettoria”.

