Grosso: due conducenti gravemente ferite in uno scontro sulla provinciale 22

GROSSO – Alle 20.15 il 118 di Azienda Zero è intervenuto sulla SP22 per uno scontro tra due conducenti di due auto, rispettivamente una Fiat Panda e una Volkswagen.

Nell’impatto sono rimaste ferite le due conducenti, entrambe in codice rosso. La prima, una 51enne, è stata soccorsa dall’équipe dell’ambulanza e trasportata all’ospedale di Ciriè con diverse fratture. La seconda, 42 anni, in condizioni più critiche, è stata affidata al Servizio regionale di elisoccorso e portata al CTO di Torino per un trauma toracico e cranico.

Le forze dell’ordine della compagnia di Venaria Reale hanno gestito la viabilità e avviato i rilievi.

