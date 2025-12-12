Esplode una bombola a San Giusto Canavese: muore il cagnolino, cinque persone salve

SAN GIUSTO CANAVESE – Momenti di panico nella prima serata di giovedì 11 dicembre in via Cappo, dove l’esplosione di una bombola di GPL ha provocato un incendio che ha avvolto una casa su due piani. Nel momento in cui le fiamme si sono propagate, all’interno dell’abitazione si trovavano cinque persone, tutte riuscite a mettersi in salvo. Tragica, invece, la sorte del cane di famiglia, rimasto intrappolato e deceduto nell’incendio.

La strada è stata immediatamente chiusa al traffico per consentire l’arrivo delle squadre di emergenza. Sono intervenute le ambulanze del 118, i vigili del fuoco dei distaccamenti di Rivarolo Canavese e Ivrea, che hanno domato le fiamme e i carabinieri della compagnia di Ivrea, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’esplosione.

