Sciopero generale di oggi 12 dicembre: aggiornamenti

TORINO – Sullo sciopero generale di 24h indetto da CGIL, vi ricordiamo che i varchi di accesso della stazione di Porta Susa sono chiusi per la salita e la discesa dei passeggeri, su richiesta delle autorità.

Inoltre, la metropolitana è regolarmente in servizio fino alle ore 15.00.

Il servizio urbano-suburbano e metropolitano sarà garantito dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 12 alle 15. Il servizio extraurbano sarà garantito fino alle 8 del mattino di venerdì, poi nella fascia oraria 14:30 – 17:30.

Per restare aggiornati e avere informazioni circa lo sciopero in città, vi lasciamo di seguito il link: www.gtt.to.it

