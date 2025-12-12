In Piemonte un fine settimana con temperature anomale, poi torna la neve anche a bassa quota

TORINO – In Piemonte ci aspetta un altro fine settimana con temperature anomale e che ben poco hanno a che fare con l’inverno, ma le cose presto potrebbero cambiare.

Come afferma il meteorologo Andrea Vuolo, un esteso campo di alta pressione di origine subtropicale interessa ormai da diversi giorni il Piemonte e favorirà ancora un fine settimana stabile, ben soleggiato e con accentuata anomalia termica in montagna.

Tra oggi e domenica il cielo si manterrà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, soltanto con sottili velature di passaggio e la formazione di foschie dense o banchi di nebbia nelle ore più fredde tra Alessandrino, Astigiano, Vercellese e basso Torinese, in dissolvimento entro la tarda mattinata. Il tutto con temperature minime tra -2 e +4°C e massime tra 10 e 13°C su pianure e aree di bassa collina.

Dopo l’alta pressione arriva la perturbazione atlantica

Per l’inizio della prossima settimana, continua Vuolo, sembra invece profilarsi un possibile cambiamento per l’arrivo di una perturbazione atlantica che, in particolare nella giornata di martedì 16 dicembre, vedrà un calo delle temperature e potrebbe riportare il ritorno di precipitazioni moderate diffuse, localmente intense sulle aree a confine con la Liguria e con fitte nevicate sulle Alpi da quote di medio-bassa montagna, talora anche in collina tra Astigiano, Alessandrino e Torinese e fino in pianura sul Cuneese. Mediamente al di sopra dei 600-800 metri.

