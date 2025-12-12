TORINO – La giornata di domani, 13 dicembre 2025, si preannuncia come una delle più stabili e gradevoli di questo inizio dicembre a Torino. L’azione di un robusto campo di alta pressione continua infatti a garantire condizioni di tempo stabile, asciutto e pienamente soleggiato, non solo sul capoluogo ma su gran parte del Piemonte. Un contesto meteorologico quasi primaverile, caratterizzato da temperature sopra la media stagionale e totale assenza di precipitazioni, che farà da preludio a un weekend ancora tranquillo prima di un possibile peggioramento atteso per l’inizio della prossima settimana.

Mattino: cielo limpido e clima fresco ma gradevole

Al mattino Torino si sveglierà sotto cieli perfettamente sereni, con una temperatura minima attorno ai 4°C, più alta rispetto ai valori tipicamente invernali del periodo. I venti saranno deboli da Sud-Sudovest, appena percepibili, mentre l’atmosfera si manterrà limpida e asciutta grazie alla pressione elevata che impedisce la formazione di nubi estese. La visibilità sarà ottima e non sono previste criticità: nessuna allerta meteo è attiva sulla città.

Pomeriggio: sole protagonista e massime fino a 14°C

Nel corso del pomeriggio il bel tempo si confermerà in modo deciso: il sole sarà la costante assoluta dell’intera giornata, con cielo completamente sgombro da nubi. Le temperature massime toccheranno i 14°C, un valore decisamente anomalo per metà dicembre e più vicino alle medie di fine ottobre. I venti diventeranno assenti, contribuendo a un’atmosfera stabile e molto gradevole per chi trascorrerà parte della giornata all’aperto. Lo zero termico, posizionato a circa 2888 metri, testimonia l’eccezionale stabilità presente anche in montagna, con condizioni ideali per chi si dirige verso le vallate per attività escursionistiche.

Sera: stabilità atmosferica e temperature in calo

La serata manterrà una configurazione limpida e tranquilla, con cielo sereno e temperature in graduale diminuzione ma senza rischio di gelo intenso. La persistente alta pressione garantirà ancora una volta una notte asciutta e priva di fenomeni.

Tendenza meteo Torino

Domenica 14 dicembre: ancora soleggiato, con temperature nella norma e clima gradevole.

ancora soleggiato, con temperature nella norma e clima gradevole. Lunedì 15 dicembre: arrivo di velature sparse, ma senza fenomeni significativi.

arrivo di velature sparse, ma senza fenomeni significativi. Martedì 16 dicembre: possibile peggioramento con ritorno della pioggia, in un quadro atmosferico destinato a cambiare progressivamente.

