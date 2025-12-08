In Piemonte la settimana inizia con l’anticiclone, temperature miti (anche troppo) in montagna

TORINO – Se una settimana fa una perturbazione atlantica ha interessato il Piemonte portando diffuse nevicate, particolarmente intense sul Cuneese con cumulate di neve fresca localmente superiori a 40cm, oggi la situazione appare diversa.

L’inverno fatica a farsi spazio, niente freddo e neve per i prossimi giorni.

Secondo l’ultimo aggiornamento del meteorologo Andrea Vuolo, l’ulteriore rinforzo di un campo di alta pressione di origine subtropicale-marittima determinerà un inizio di settimana stabile e in prevalenza soleggiato su tutto il Piemonte, soltanto con sottili velature di passaggio e la formazione di foschie dense e banchi di nebbia nelle ore più fredde sulle pianure centro-orientali della regione.

Da segnalare, tuttavia, un possibile aumento di nubi basse dal pomeriggio-sera di martedì sul Piemonte sud-orientale a partire (già dal mattino) dai settori appenninici, in estensione ad Alessandrino, Astigiano, Vercellese e basso Novarese nel corso di mercoledì, ancora con cielo sereno o poco nuvoloso altrove.

Il tutto, prosegue Vuolo, con temperature minime tra -2 e +5°C e massime tra 9 e 13°C su pianure e colline, anche con locali picchi di 14-15°C su alcuni fondovalle alpini e aree alto-collinari e zero termico in ulteriore risalita fin verso i 3.300-3.500 metri di quota, di fatto valori tipici primaverili.

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli fisico-matematici – conclude il meteorologo – inquadrano, inoltre, una probabile – e duratura – fase anticiclonica sulle Alpi e sul Piemonte che potrebbe poi perdurare almeno fino al 16-17 dicembre, con temperature fortemente anomale soprattutto a quote di medio-alta montagna e un nuovo peggioramento della qualità dell’aria nei bassi strati dell’atmosfera.

