La Cisl Piemonte al fianco dei lavoratori Gedi: “Difendere La Stampa e l’informazione libera”

TORINO – La Cisl di Torino e Piemonte interviene con fermezza sulla situazione del gruppo editoriale Gedi, dopo l’annunciata cessione alla società greca Antenna. Il sindacato esprime forte preoccupazione per un passaggio di proprietà che potrebbe avere ripercussioni sia sui livelli occupazionali, sia sulla qualità dell’informazione prodotta da alcune delle principali testate nazionali e regionali.

I segretari generali della Cisl Torino e Piemonte, Giuseppe Filippone e Luca Caretti, sottolineano come La Stampa, La Repubblica, le radio e le altre attività editoriali del gruppo rappresentino “presidi democratici fondamentali”, indispensabili per assicurare ai cittadini un’informazione libera e pluralistica. Una rete che coinvolge centinaia di giornalisti e lavoratori altamente qualificati, la cui professionalità non può essere messa a rischio.

Particolare attenzione è rivolta a La Stampa, quotidiano storico di Torino e di tutto il Piemonte, testata che supera i 150 anni di vita e che, insieme a La Repubblica e alla Sentinella del Canavese, costituisce un patrimonio culturale e sociale del territorio. “Non può essere ridotta a pedina di operazioni finanziarie che ignorano il suo valore giornalistico e civile”, dichiarano Filippone e Caretti.

La Cisl ribadisce il proprio sostegno ai lavoratori e alle redazioni del gruppo, impegnati in queste settimane in una mobilitazione per difendere il futuro dei giornali. Una battaglia che il sindacato definisce “giusta e necessaria”, perché riguarda non solo il destino delle testate ma la salvaguardia stessa di una informazione libera e indipendente, essenziale preservare e alimentare la democrazia.

