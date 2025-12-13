Juventus Women vince in rimonta contro il Napoli: 2-1 il risultato finale

BIELLA – La Juventus Women chiude il 2025 con una vittoria in rimonta. A Biella le bianconere superano 2-1 il Napoli al termine di una gara complicata, decisa nella ripresa grazie ai gol di Beccari e Cambiaghi.

Il primo tempo è favorevole alle ospiti, più pericolose e capaci di sbloccare il risultato al 39’ con Kozak, dopo un palo colpito poco prima da Troan. La Juventus fatica a trovare spazi e va al riposo sotto di una rete.

Nella ripresa cambia il volto della partita. Dopo appena un minuto Chiara Beccari trova il pareggio con una conclusione al volo in area, dando il via all’assalto bianconero. La squadra di Canzi aumenta la pressione, crea occasioni e costringe il Napoli sulla difensiva.

Quando il pareggio sembra ormai scritto, all’86’ arriva il gol decisivo: cross di Krumbiegel, respinta corta della difesa e Cambiaghi è la più pronta a colpire in mezza girata per il 2-1 finale. Una vittoria sofferta ma meritata, che permette alla Juventus Women di chiudere l’anno con tre punti.

