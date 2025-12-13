SocietàTorino
Striscioni in favore dell’imam Shahin affissi davanti al museo Egizio di Torino da un gruppo di militanti anarchici
Sul posto la Digos, per effettuare accertamenti
TORINO – Davanti al Museo Egizio di Torino questa mattina, 13 dicembre, alcuni militanti di area anarchica si sono trovati per manifestare solidarietà all’imam Mohamed Shahin, destinatario di un decreto di espulsione molto discusso nelle ultime settimane.
Davanti all’ingresso del museo sono stati affissi due striscioni: uno con la scritta “Chi lotta per la Palestina lotta per la libertà“, l’altro con scritto “Stop deportazioni, Shahin libero, liberi tutti“. Alcuni volantini con lo slogan “Stop deportazioni, Shahin libero” sono stati lanciati a terra.
Sul posto è arrivata la Digos, che sta svolgendo accertamenti.
