Aveva sparato sei colpi in un barber shop a Torino nel settembre 2024: arrestato un 23enne

TORINO – Arriva l’esito delle indagini coordinate dalla Procura di Torino sulla sparatoria in un barber shop avvenuta nel capoluogo nel settembre 2024. Un 23enne finisce in custodia cautelare domiciliare, in quanto ritenuto responsabile di minacce aggravate dall’uso delle armi e di aver detenuto e portato in pubblico armi comuni da sparo, utilizzate per commettere il reato.

L’episodio era avvenuto in via Paisiello: intorno alle 22, un uomo a bordo di una motocicletta aveva esploso sei colpi di arma da fuoco all’indirizzo di un barber shop, gestito da padre e figlio, di origini calabresi. Le indagini condotte dalla Squadra Mobile torinese hanno permesso di raccogliere gravi elementi di responsabilità nei confronti del presunto responsabile dell’atto intimidatorio e di contestualizzarlo in una dinamica di litigi di natura personale occorsi nell’estate del 2024 in Calabria tra una ragazza appartenente alla famiglia dei titolari dell’esercizio pubblico e il 23enne torinese.

