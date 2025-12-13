Controlli in una fabbrica nel Novarese, la Polizia riscontra irregolarità sul luogo di lavoro e dipendenti in nero

GATTICO-VERUNO – Blitz della Polizia in una fabbrica a Gattico-Veruno (NO), in località Revislate. I poliziotti della Squadra Amministrativa della Divisione P.A.S., assieme all’Ufficio Immigrazione, Ispettorato del Lavoro e Spresal si sono recati nella mattinata dell’11 dicembre in una fabbrica a seguito di alcune segnalazioni in merito allo stato precario di gestione dell’attività e per il probabile impiego di dipendenti stranieri non regolari.

Il controllo ha evidenziato irregolarità sui macchinari utilizzati dai dipendenti, riscontrando la mancanza di dispositivi di sicurezza e protezione essenziali da parte degli addetti ai lavori. Gli agenti hanno scoperto anche diverse irregolarità strutturali di alcune zone dello stabile, in particolare nei luoghi adibiti a servizio mensa e dove venivano alloggiati i dipendenti. Inoltre, è emerso che alcuni dei dipendenti erano di fatto lavoratori in “nero”.

La Polizia ha quindi applicato la sospensione all’attività di impresa, e il titolare dell’azienda è stato deferito all’autorità giudiziaria per l’indebita percezione di erogazioni pubbliche.

Comminati 30 mila euro di sanzioni amministrative, nonché l’imposizione al ripristino delle anomalie segnalate sui luoghi di lavoro.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese