Lectio magistralis della Ministra Casellati nel Rettorato dell’Università di Torino: sul tavolo il tema del rafforzamento della posizione dell’Italia nell’UE

TORINO – Maria Elisabetta Alberti Casellati, Ministra per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, ha tenuto ieri, venerdì 12 dicembre, una lectio magistralis nel Rettorato di UniTo. L’occasione è stata la consegna degli attestati della Legal Autumn School, finanziata dal Consiglio regionale del Piemonte e realizzata dall’Istituto Universitario di Studi Europei in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino. Il percorso è rivolto a laureati e laureandi in Giurisprudenza, ed è costituito da una serie di incontri per avvicinare gli studenti all’Europa.

L’intervento di Casellati è stato dedicato al ruolo delle riforme nel rafforzare il posizionamento dell’Italia nel quadro dell’Unione Europea. Intervistata ai microfoni Rai, la Ministra ha parlato anche della riforma del premierato, affermando che l’obiettivo è proprio quello della stabilità e quindi credibilità a livello internazionale. La riforma, ha detto Casellati, sarà pronta entro la fine della legislatura, quindi entro il 2027.

Il pomeriggio in Rettorato si è aperto con i saluti della rettrice dell’Università di Torino, Cristina Prandi, e del presidente dell’Istituto Universitario di Studi Europei, Piercarlo Rossi. A seguire, l’introduzione di Michele Vellano, professore di Diritto dell’Unione europea, cui ha fatto seguito la lectio magistralis del Ministro Casellati. Al termine, la consegna degli attestati agli studenti.

