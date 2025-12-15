Ci lascia a 101 anni Luigi Garrone, il decano dei giornalisti piemontesi

ASTI – 101 anni compiuti lo scorso 5 novembre e 73 anni di iscrizione all’Ordine dei giornalisti: si è spento ieri ad Asti Luigi Garrone, decano dei giornalisti piemontesi.

Garrone era originario di Mongardino d’Asti e in gioventù era stato un partigiano. Aveva collaborato con diverse testate locali oltre ad essere stato corrispondente per Ansa, Il Sole 24 ore, il Corriere della Sera e il Giornale. Una passione inestinguibile per la cronaca nera, che ha continuato a seguire fino a novanta anni.

