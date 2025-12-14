Seguici su

Cade da un dirupo in Valchiusella e muore sotto gli occhi del compagno di escursione

Una donna di 64 anni è morta dopo una caduta in un dirupo sul Monte Vailet, a Traversella. Inutili i soccorsi dell’elisoccorso

TRAVERSELLA – Una donna di 64 anni, Monica Sagradin, residente a Pino Torinese, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto nella giornata di oggi, domenica 14 dicembre 2025, sul territorio del comune di Traversella, in Valchiusella.

La caduta nel dirupo

L’escursionista si trovava sotto la cima del Monte Vailet insieme al compagno di cammino quando, per cause ancora da accertare, è scivolata su un tratto di terreno reso insidioso dalle condizioni del suolo. La caduta l’ha fatta precipitare per circa cento metri lungo un dirupo, senza lasciarle scampo.

I soccorsi e l’intervento dell’elisoccorso

A lanciare l’allarme al 112, intorno alle 14, è stato il compagno di escursione, che ha assistito all’incidente e ha tentato di prestare i primi soccorsi. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese insieme all’elisoccorso di Azienda Zero Piemonte.

L’équipe medica è stata calata con il verricello dall’elicottero e ha avviato immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare, ma ogni tentativo di salvare la donna si è rivelato inutile.

Accertamenti in corso

Dopo l’autorizzazione della procura, la salma è stata recuperata e affidata ai carabinieri della compagnia di Ivrea, che ora dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il compagno di escursione è stato riportato a valle in sicurezza, sempre con l’elicottero.

