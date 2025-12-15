Controlli nel fine settimana da parte dei Carabinieri di Tortona: fermato uomo ubriaco armato di katana

TORTONA – Controlli intensificati su tutto il territorio tortonese in vista delle festività natalizie. Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Tortona hanno rafforzato i servizi di vigilanza, concentrando l’attenzione soprattutto nel centro storico e nei principali luoghi di aggregazione, con un impegno particolare nelle ore serali e notturne del fine settimana.

Nel corso delle operazioni, finalizzate sia alla prevenzione dei reati sia al contrasto del degrado urbano, sono state controllate circa cento persone. I militari hanno effettuato due sequestri di sostanze stupefacenti, tra eroina e cocaina, e sequestrato quattro armi improprie. Due persone sono state segnalate per violazioni della normativa sull’immigrazione, mentre due automobilisti sono stati sanzionati per infrazioni al Codice della Strada.

Ubriaco e armato di katana nel centro città

Tra gli interventi più rilevanti, quello avvenuto nella notte, quando un giovane già noto alle forze dell’ordine è stato segnalato mentre si aggirava in stato di ebbrezza per le vie del centro, armato di una katana. Le pattuglie, allertate dalla centrale operativa, lo hanno rapidamente rintracciato e disarmato, procedendo al sequestro dell’arma.

