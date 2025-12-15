Entrano in otto nell’area di servizio “Beinasco Sud” e rubano di tutto: 3 arresti, una donna latitante

TORINO – Tre persone, due uomini e una donna, sono stati arrestati dalla polizia di Stato perché ritenuti responsabili di furto e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

I fatti

L’indagine è partita l’11 settembre 2025 presso l’area di servizio “Beinasco Sud” lungo la A55 Torino-Pinerolo, quando un gruppo di 8 soggetti, di cui 4 minori, scesi da un camper, hanno fatto ingresso nel bar creando confusione all’interno della struttura e rubando merce di vario genere esposta sugli scaffali dell’esercizio commerciale, oltre al portafoglio della responsabile del punto vendita prelevato dalla borsa riposta nel proprio ufficio.

L’arrivo di numerose notifiche sul telefono, relative ad acquisti effettuati con le carte di credito, hanno allarmato la responsabile del bar in merito al furto del proprio portafoglio.

Grazie alle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza interne ed esterne al bar, gli agenti della Stradale hanno riscostruito le fasi e le modalità del furto e identificato i 4 adulti responsabili, due uomini e due donne, tutti senza fissa dimora.

Gli agenti sono riusciti anche ad identificare l’uomo che aveva utilizzato indebitamente le carte di credito rubate per effettuare acquisti in alcuni esercizi commerciali ubicati in via Guido Reni, a Torino.

L’Autorità Giudiziaria ha disposto l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dei 4 soggetti autori del furto, eseguita lo scorso 03 dicembre dal personale della polizia stradale di Torino nei confronti di tre dei quattro identificati; mentre una delle due donne, anch’essa destinataria del provvedimento cautelare, si è resa irreperibile e sono ancora in corso le ricerche.

