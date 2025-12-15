SpettacoloTorino
Bohemian Rhapsody, A Queen Experience con un’orchestra di 60 elementi al Teatro Superga di Nichelino
Sul palco un’orchestra sinfonica di 60 elementi
NICHELINO – Sul palco un’orchestra sinfonica di 60 elementi per un connubio perfetto tra rock e musica classica. Si tratta di Bohemian Rhapsody, lo spettacolo di A Queen Experience che ripercorre la carriera dei Queen, la leggenda inglese che ha cambiato la storia della musica mondiale a partire dagli anni ’70.
La band è formata da musicisti che hanno militato in tribute band e cover band nell’universo Queen: Dan (Daniele Sari), semifinalista per San Marino all’Eurovision 2024, Luca Colombo, Roberto Galli e Sergio Meola, batterista e percussionista per l’Orchestra Rai e l’Orchestra Sanremo.
Informazioni utili
Teatro Superga, via Superga 44, Nichelino (TO)
Venerdì 26 dicembre 2025, ore 18
Bohemian Rhapsody – A Queen Experience
Biglietti: platea 28,75 euro, galleria 23 euro
www.teatrosuperga.it biglietteria@teatrosuperga.it
IG + FB: teatrosuperga
Orari biglietteria: dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19
I biglietti si possono acquistare presso la biglietteria del Teatro Superga, sul luogo dell’evento nei giorni di spettacolo dalle ore 18, online su Ticketone.it
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese