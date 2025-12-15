Bohemian Rhapsody, A Queen Experience con un’orchestra di 60 elementi al Teatro Superga di Nichelino

NICHELINO – Sul palco un’orchestra sinfonica di 60 elementi per un connubio perfetto tra rock e musica classica. Si tratta di Bohemian Rhapsody, lo spettacolo di A Queen Experience che ripercorre la carriera dei Queen, la leggenda inglese che ha cambiato la storia della musica mondiale a partire dagli anni ’70.

La band è formata da musicisti che hanno militato in tribute band e cover band nell’universo Queen: Dan (Daniele Sari), semifinalista per San Marino all’Eurovision 2024, Luca Colombo, Roberto Galli e Sergio Meola, batterista e percussionista per l’Orchestra Rai e l’Orchestra Sanremo.

Informazioni utili

Teatro Superga, via Superga 44, Nichelino (TO)

Venerdì 26 dicembre 2025, ore 18

Bohemian Rhapsody – A Queen Experience

Biglietti: platea 28,75 euro, galleria 23 euro

www.teatrosuperga.it biglietteria@teatrosuperga.it

IG + FB: teatrosuperga

Orari biglietteria: dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19

I biglietti si possono acquistare presso la biglietteria del Teatro Superga, sul luogo dell’evento nei giorni di spettacolo dalle ore 18, online su Ticketone.it

