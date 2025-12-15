Fondazione FILA Museum: storia, creatività e innovazione alla portata di tutti

Dal 2010 Fondazione FILA Museum persegue l’obiettivo di tutelare e diffondere il valore e la memoria del marchio biellese noto in tutto il mondo. Una storia disseminata di successi e di ricordi raccolti tra le mura della nuova sede situata in Viale Cesare Battisti 26, proprio nello storico headquarter di FILA.

All’interno degli spazi completamente rinnovati ha aperto al pubblico lo scorso 14 novembre il nuovo FILA Brand Experience Center, un luogo allestito ad hoc per coltivare le glorie del passato guardando sempre al futuro, immergendosi in un contesto inclusivo dove creatività, ingegno e stile sono assoluti protagonisti.

La peculiarità di Fondazione FILA Museum, nata per volontà di Gene Yoon, Presidente di FILA, è il suo duplice ruolo di museo e archivio al fine di promuovere la cultura d’impresa a trecentosessanta gradi, attraverso iniziative, progetti ed eventi aperti a tutti.

Un assaggio delle nuove aree espositive

Nelle nuove sale del FILA Brand Experience Center convivono e dialogano capi storici, icone di stile, accessori, campagne pubblicitarie, materiali fotografici e visivi messi a disposizione del pubblico.

Gli spazi sono allestiti all’insegna dell’inclusività e della massima accessibilità, proponendo un percorso espositivo che prende il via con la Timeline Area, che consente di ripercorrere la storia del brand, proseguendo con la Footwear Area dedicata alle calzature FILA e con la Tennis Area, che illustra la rivoluzione stilistica e culturale iniziata nel 1974 con la linea White Line.

La Sports Area offre uno sguardo trasversale sull’universo sportivo unendo tecnica, stile e spirito pionieristico. La Performance Area, invece, mette al cento le imprese degli atleti FILA e l’area Accessori valorizza una selezione di oggetti nati da collaborazioni con designer esterni.

Nella Advertement Area è possibile ammirare le più celebri campagne pubblicitarie e i servizi fotografici d’avanguardia dedicati al brand, mentre nella Sportstyle Area vengono approfondite le collaborazioni avviate da FILA con designer e creativi del fashion system.

Newsletter, social e sito web per restare sempre informati

Sfruttando le risorse offerte dall’innovazione tecnologica per ampliare il suo pubblico e offrire a tutti esperienze sempre immersive e coinvolgenti, Fondazione FILA Museum sceglie di puntare sull’innovazione e la comunicazione digitale.

Recentemente arricchito con nuove sezioni e informazioni, infatti, il sito web ufficiale offre una panoramica delle attività educative, dei progetti e delle iniziative promosse nel corso dell’anno.

Una risorsa fondamentale per restare sempre aggiornati sulle novità e ricevere contenuti esclusivi, inoltre, è la newsletter di Fondazione FILA Museum a cui è possibile iscriversi attraverso il sito.

Fondazione FILA Museum, infine, è presente su diversi canali social: Facebook, Instagram e YouTube, che offre contenuti inediti, alcuni dei quali approcciano il mondo dell’Intelligenza Artificiale.

