A Torino aumenta l’imposta di soggiorno: previste entrate per 3,7 milioni nel 2026

TORINO – La rimodulazione dell’imposta di soggiorno porterà nelle casse comunali di Torino circa 3,7 milioni di euro di maggiori entrate nel 2026. Il dato è stato illustrato dall’assessora al Bilancio Gabriella Nardelli nel corso della Commissione I, riunitasi la scorsa settimana, e il provvedimento è stato approvato nella seduta odierna del Consiglio comunale in Sala Rossa.

L’aggiornamento delle tariffe prevede un aumento compreso tra 70 e 80 centesimi a notte per le strutture alberghiere e le residenze turistico-alberghiere. Nel dettaglio, l’imposta passa da 2,30 a 3 euro per gli hotel a una e due stelle, da 2,80 a 3,50 euro per i tre stelle e da 3,70 a 4,50 euro per i quattro stelle. Resta invece invariata a 5 euro la tariffa per le strutture a cinque stelle.

Incremento più consistente per i bed & breakfast, dove la tassa di soggiorno sale da 2,30 a 3,80 euro a notte.

Le esenzioni

Contestualmente all’adeguamento delle tariffe, il Consiglio ha approvato anche alcune modifiche al Regolamento comunale. Tra le novità principali figura l’esenzione dal pagamento dell’imposta per le persone con disabilità grave, estesa a un accompagnatore. Confermata inoltre l’esenzione per il personale della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco e delle altre Forze Armate impegnato in attività di ordine pubblico sul territorio cittadino.

Un’ulteriore modifica riguarda il calcolo del limite massimo dei pernottamenti soggetti a imposta, fissato in sette notti. Il conteggio non sarà più trimestrale ma annuale, una scelta pensata per agevolare in particolare chi soggiorna a Torino per motivi di lavoro e trasferte prolungate.

Il provvedimento si inserisce nel più ampio quadro delle politiche di bilancio dell’amministrazione comunale, con l’obiettivo di rafforzare le entrate senza incidere in modo eccessivo sulla competitività turistica della città.

