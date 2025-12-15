CittadiniTorino
Collegno lancia il Masterplan per il Villaggio Leumann: un futuro condiviso e sostenibile
COLLEGNO – La Città di Collegno ha presentato il Masterplan per il Villaggio Leumann, frutto di un lavoro congiunto tra il DIST del Politecnico di Torino e le realtà territoriali. L’iniziativa rappresenta un’occasione importante per condividere visioni, strategie e azioni concrete per uno dei luoghi più identitari della città.
Il progetto si inserisce nel quadro delle iniziative sostenute dal PNRR e ha visto anche il lancio del nuovo bando ANCI “Under 35”, dedicato a giovani progettisti e associazioni interessati alla gestione innovativa degli spazi pubblici.
Durante l’incontro, hanno preso la parola numerosi rappresentanti istituzionali e tecnici, tra cui il Sindaco Matteo Cavallone, il Vicesindaco e Assessore alla Progettazione Strategica Antonio Garruto, l’Assessore ai Giovani Gianluca Treccarichi, l’Assessora alla Cultura Clara Bertolo, la Consigliera Metropolitana Sonia Cambursano, il Direttore di ANCI Piemonte Marco Orlando e il professore del Politecnico Alessandro Mazzotta.
“Il Villaggio Leumann è un patrimonio storico, culturale e sociale che merita una visione strategica e condivisa. Il Masterplan presentato oggi è il risultato di un lavoro corale, che mette al centro la partecipazione, la sostenibilità e l’identità del territorio. Collegno continua a investire nel futuro, valorizzando le proprie radici e aprendo spazi di progettazione ai giovani e alle comunità locali. Grazie agli uffici comunali e alle storiche associazioni presenti, questo progetto punta al coinvolgimento dei cittadini under 35 e alla rigenerazione dei luoghi storici del Villaggio”, ha dichiarato il Sindaco Matteo Cavallone.
Il Vicesindaco e Assessore alla Progettazione Strategica Antonio Garruto ha aggiunto: “Questo percorso è un esempio concreto di come il PNRR possa tradursi in azioni tangibili per la città. Il Masterplan del Villaggio Leumann è uno strumento di visione e rigenerazione, costruito insieme al Politecnico e alle realtà del territorio. Il bando ANCI dedicato agli under 35 rappresenta un’opportunità per attivare energie nuove, capaci di immaginare e gestire gli spazi pubblici in modo innovativo e inclusivo.”
All’incontro erano presenti anche le storiche associazioni del Villaggio operaio, come Amici della Scuola Leumann e Inquilini Leumann, insieme al Consiglio Giovani e al Progetto Collegno Giovani, in linea con l’obiettivo di coinvolgere le nuove generazioni.
