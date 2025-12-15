Torino, PM10 oltre i limiti a Rebaudengo: superata la soglia annuale dei 35 giorni

TORINO – La stazione di monitoraggio del traffico urbano di Torino Rebaudengo ha superato il limite annuale previsto per le polveri sottili PM10. Nella giornata di sabato 13 dicembre sono stati infatti raggiunti 36 giorni di superamento della soglia di 50 microgrammi per metro cubo dall’inizio dell’anno, oltre i 35 consentiti dalla normativa sulla qualità dell’aria.

Un dato che, se confrontato con gli anni precedenti, appare comunque meno critico: nel 2024 il limite era stato raggiunto con circa un mese di anticipo, il 19 novembre, mentre nel 2023 e nel 2022 già rispettivamente il 24 e il 18 febbraio.

Lingotto al limite, ma senza sforare

Situazione più contenuta nella stazione di fondo urbano di Torino Lingotto, dove domenica 14 dicembre si è arrivati a quota 35 giorni di superamento, senza però oltrepassare il limite massimo. Anche in questo caso, il confronto con gli anni precedenti evidenzia un miglioramento: nel 2024 il valore era stato raggiunto il 16 novembre, nel 2023 il 29 dicembre e nel 2022 il 18 febbraio.

Secondo i dati di Arpa Piemonte, il 2025 si sta configurando come uno degli anni con il minor numero di superamenti giornalieri di PM10 nell’ultimo decennio, come emerge dalla serie storica delle misurazioni effettuate dal 2015 a oggi.

Le altre stazioni in città e nell’area metropolitana

Le restanti centraline automatiche presenti in città non hanno ancora toccato il limite normativo: a Torino Rubino, stazione di fondo urbano, i giorni di superamento sono 27.

Nell’area metropolitana torinese, però, si registra una situazione più critica a Settimo Torinese, nella stazione di traffico di via Vivaldi, che con 45 giorni di sforamento rappresenta il valore più elevato dell’intero Piemonte. Fuori dall’area torinese, i numeri più alti si rilevano a Vinovo Volontari (34 giorni) e a Chieri Bersezio (33 giorni).

Il confronto con gli altri capoluoghi piemontesi

Tra gli altri capoluoghi di provincia, il numero maggiore di superamenti è stato registrato a Vercelli, nella stazione di traffico di via Gastaldi, con 27 giorni. Valori più contenuti ad Asti Acquisto (21), Alessandria Volta (17) e Novara Arpa (16).

Semaforo antismog torna verde

Buone notizie, intanto, sul fronte delle misure emergenziali: nell’ultima emissione di Arpa Piemonte il semaforo antismog è tornato al livello verde sia per l’Agglomerato torinese sia per la zona di Pianura, e resterà tale almeno fino al prossimo aggiornamento previsto per mercoledì 17 dicembre.

Per monitorare l’andamento della qualità dell’aria, Arpa Piemonte invita a consultare il portale Aria Piemonte o l’applicazione mobile dell’Agenzia.

