TORINO – Un concorso nazionale dedicato ai giovani per premiare la creatività digitale. “Faber – Quando la creatività incontra l’impresa” è un’iniziativa che coinvolge oltre 60 imprese a sostegno dei giovani, dell’innovazione e della creatività digitale in Piemonte.

L’edizione 2026 presenta il percorso speciale “Faber – Back to the Skill | Percorsi di scoperta”, un’iniziativa pensata per rafforzare il dialogo tra formazione, talento e futuro, facendo crescere il ruolo del Fabermeeting come luogo di innovazione, partecipazione e valorizzazione dei talenti emergenti.

Il progetto è rivolto a giovani tra i 16 e i 29 anni, selezionati attraverso la Call for Action Unlock della Fondazione Compagnia di San Paolo, all’interno del programma Città dell’Educazione 16+.

Uno degli elementi distintivi dell’iniziativa è il ruolo attivo delle aziende partner, che mettono in gioco competenze, visione e tempo per individuare nuovi linguaggi, talenti e possibili collaboratori, contribuendo alla crescita di un ecosistema creativo dinamico e aperto. Faber nasce, infatti, dalla consapevolezza che le imprese creative rappresentano un motore strategico dell’innovazione e della transizione digitale.

I due momenti di “Faber”

Il concorso nazionale , aperto dal 1° dicembre 2025 al 13 marzo 2026, è dedicato ai giovani creativi attivi nei settori più innovativi: animazione, design, gaming, realtà aumentata, web, app, IoT e altre aree in crescita. È il primo punto di contatto con le imprese partner, che valutano progetti, portfolio e percorsi.

, aperto dal 1° dicembre 2025 al 13 marzo 2026, è dedicato ai giovani creativi attivi nei settori più innovativi: animazione, design, gaming, realtà aumentata, web, app, IoT e altre aree in crescita. È il primo punto di contatto con le imprese partner, che valutano progetti, portfolio e percorsi. Il premio, che si concretizza al Fabermeeting, è in programma il 22 e 23 maggio 2026: due giornate in cui i vincitori incontrano direttamente aziende grandi e piccole, partecipano a workshop guidati dai partner e accedono a premi come tirocini e collaborazioni retribuite, accessi gratuiti a eventi e membership oltre a servizi e a opportunità reali.

L’evento finale è una grande occasione di connessioni e collaborazione: un luogo dove imprese e giovani talenti costruiscono idee, prototipi e nuove possibilità. L’obiettivo è ampliare il mercato digitale coinvolgendo PMI, artigiani, startup e realtà dell’innovazione sociale, generando domanda di nuovi servizi creativi.

L’iniziativa è promossa da SocialTech con il contributo della Camera di commercio di Torino, della Fondazione Compagnia di San Paolo e di Torino Social Impact, e con il supporto tecnico di Weco Impresa Sociale.

Come partecipare

È possibile candidare lavori individuali o di gruppo realizzati negli ultimi 24 mesi nei seguenti ambiti:

Live action e animazione

Visual e graphic design

Gaming

Realtà aumentata e realtà virtuale

Comunicazione web, app e social media

I progetti saranno valutati dalle aziende partner, che selezioneranno i partecipanti ammessi al Fabermeeting, in programma il 22 e 23 maggio 2026 a Toolbox Coworking (Torino).

Tutte le informazioni per partecipare al concorso sono consultabili al seguente link: https://www.fabermeeting.it/partecipa/

Quotidiano Piemontese è tra i prestigiosi partner dell’iniziativa.

