Inseguimento in piena notte dei Carabinieri tra Cambiano e Trofarello: denunciate due giovani che non si erano fermate a un posto di blocco

TROFARELLO – Un inseguimento da film in piena notte, tra spari e posti di blocco. Nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 dicembre, due ragazze trofarellesi appena maggiorenni sono state fermate e denunciate per non essersi fermate a un posto di blocco dei Carabinieri a Cambiano (TO). Da lì è partito un inseguimento per le strade tra Cambiano e Trofarello, che si è concluso in piazza Primo Maggio a Trofarello: qui, attorno all’una e mezza, i militari dell’Arma sono riusciti a fermare la folle corsa della Fiat 600 grigia con a bordo le due giovani, dopo aver predisposto un nuovo posto di blocco. Per farle desistere dal continuare la fuga, i Carabinieri hanno anche sparato qualche colpo in aria.

Dai successivi accertamenti è poi emerso che le due giovani si erano scambiate il ruolo alla guida: inizialmente, al volante c’era una ragazza senza patente, poi è subentrata l’amica, che però era in stato d’ebbrezza.

