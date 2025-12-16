Sicurezza made in Italy: le soluzioni della torinese ReeR nei più avanzati impianti industriali del mondo

Le industrie moderne affrontano numerose sfide legate alla sicurezza: in particolare la sicurezza degli impianti industriali è una priorità non solo per la protezione dei lavoratori, ma anche per garantire l’efficienza operativa e la conformità alle normative internazionali.

Con la crescente complessità dei macchinari e dei processi produttivi, il rischio di incidenti è sempre presente. Gli operatori hanno bisogno di strumenti in grado di prevenire gli errori umani e ridurre i pericoli derivanti dalla comunicazione macchina-operatore. Qui nasce la necessità di soluzioni che non solo proteggano il personale, ma che contribuiscano anche a ottimizzare i processi produttivi.

In questo contesto, le aziende che operano nel settore dell’automazione industriale sono continuamente alla ricerca di soluzioni che combinano sicurezza, affidabilità e innovazione. Questo fa della torinese ReeR un punto di riferimento globale, con le sue avanzate soluzioni per la sicurezza industriale, frutto di oltre sei decenni di esperienza e innovazione.

Fondata nel 1959 a Torino, ReeR ha saputo anticipare le esigenze del mercato con la progettazione dei primi sensori di sicurezza negli anni ’70 e l’introduzione delle barriere fotoelettriche. Oggi, ReeR rappresenta non solo il leader italiano, ma anche uno dei maggiori produttori globali di sensori optoelettronici per la sicurezza industriale. Impegnata a garantire la massima qualità e sicurezza, la gamma di soluzioni di ReeR include barriere di sicurezza, controllori di sicurezza e sensori contactless adatti ad ogni esigenza.

Tecnologie ReeR per la sicurezza degli impianti industriali

Le barriere di sicurezza fotoelettriche di ReeR sono progettate per creare un’area immateriale controllata che previene l’accesso a zone pericolose senza comprometterne l’operatività. Questi dispositivi si caratterizzano per un alto livello di sicurezza, regolabile in base al rischio specifico. L’altezza protetta, la portata e il tempo di risposta veloce sono solo alcune delle caratteristiche che li rendono ideali per qualsiasi ambiente industriale.

I controllori di sicurezza consentono un’integrazione seamless di molteplici dispositivi di sicurezza, ottimizzando la gestione delle operazioni di sistema. I moduli di sicurezza offrono un’interfaccia dedicata tra i dispositivi di sicurezza e i circuiti di comando dell’impianto, garantendo il massimo della flessibilità e della sicurezza.

ReeR offre inoltre una vasta gamma di sensori di sicurezza, tra cui sensori contactless magnetici, induttivi e RFID, nonché encoder di sicurezza e interruttori di sicurezza con blocco e interblocco. Questi dispositivi assicurano un controllo efficace delle aree pericolose, proteggendo gli operatori e migliorando la sicurezza delle macchine.

Sostenibilità, certificazioni e presenza globale

Oltre all’innovazione tecnologica, ReeR porta avanti l’impegno per la sostenibilità ambientale. Con l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2030, l’azienda ha implementato politiche per ridurre le emissioni di CO2 e l’uso di sostanze chimiche pericolose. ReeR utilizza materiali sostenibili e promuove il riciclo e il riutilizzo all’interno del proprio processo produttivo, contribuendo attivamente agli obiettivi dell’Agenda 2030.

ReeR ha costruito la propria reputazione su qualità, tracciabilità del processo e miglioramento continuo. Il sistema qualità è certificato UNI EN ISO 9001 (TÜV SÜD), mentre le certificazioni UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018 attestano l’impegno su ambiente e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il successo di ReeR è testimoniato dalla sua presenza globale, con filiali in Spagna, Stati Uniti, Cina, Taiwan, Corea e India, e una rete di distributori qualificati in oltre 65 paesi. Questa diffusione capillare garantisce supporto e assistenza ai clienti in ogni parte del mondo, consolidando la reputazione di ReeR come leader nel settore della sicurezza industriale.

Sicurezza, affidabilità certificata e supporto locale: dall’ecosistema manifatturiero piemontese agli impianti nel mondo, l’approccio ReeR mette al centro persone, processi e continuità operativa.

