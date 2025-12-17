Ragazzo di 15 anni: i carabinieri mi hanno costretto ad abbassare pantaloni e mutande per un controllo

TORINO – I genitori di un ragazzino di 15 anni della cintura nord di Torino hanno denunciato un controllo dei carabinieri nei confronti del figlio con modalità che, se accertate, sarebbero inaccettabili.

Secondo la famiglia il ragazzo sarebbe stato fermato vicino ad un campo sportivo nel pomeriggio del 12 dicembre e costretto dai carabinieri ad abbassare pantaloni e mutande per poi fare una serie di squat in mezzo alla strada. Lo stesso trattamento sarebbe stato riservato ad un amico appena quattordicenne, ma nel suo caso non ci sarebbe stata la richiesta di denundarsi.

Il ragazzo ha poi raccontato quanto accaduto ai genitori ed è partita la denuncia. Dalla perquisizione, in cui si cercava probabilmente dello stupefacente, non è risultato nulla, tanto che i due ragazzi sono stati lasciati tornare a casa.

L’Arma ha aperto una verifica interna per capire cosa sia effettivamente accaduto.

