Fanno esplodere un ATM a Morozzo e scappano: il bottino è stato recuperato

MOROZZO – Nella notte tra il 17 e il 18 dicembre, due sportelli bancomat tra la Granda e il Torinese sono stati presi di mira da malviventi con la cosiddetta tecnica della “marmotta”. L’ATM della BCC di Pianfei e Rocca de’ Baldi a Morozzo è stato fatto esplodere intorno alle 00:45, portando via circa 12.000 euro. I responsabili, travisati, sono poi fuggiti a bordo di un SUV.

L’intervento rapido dei Carabinieri della Stazione di Cavour ha permesso il recupero dell’intera somma circa un’ora dopo, intorno alle 01:50, presso la filiale BPER di via Giolitti. Gli stessi autori stavano tendando un secondo colpo, poi fallito in seguito al presunto arrivo delle pattuglie. Durante la fuga, l’intero bottino è stato abbandonato e quindi recuperato dalle Forze dell’Ordine.

I Carabinieri stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza e ricostruendo i possibili percorsi di fuga tra le province di Cuneo e Torino. Al momento, nessun arresto è stato effettuato.

