Telethon: i Cuori di Cioccolato arrivano anche in Piemonte

TORINO – Questo weekend, 20 e 21 dicembre, le piazze del Piemonte si colorano di solidarietà con la campagna natalizia di Fondazione Telethon. In 361 punti di raccolta della regione, cittadini e turisti potranno sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare acquistando i Cuori di cioccolato, dolcetti a forma di cuore accompagnati da mini-dediche che parlano di affetto e speranza.

A distribuire i Cuori saranno oltre 9.000 volontari in tutta Italia, tra cui numerosi piemontesi, appartenenti a Fondazione Telethon, UILDM, AVIS, Anffas, UNPLI, Azione Cattolica e alle edicole aderenti al SI.NA.GI. Per scoprire dove trovare i Cuori di cioccolato in Piemonte è possibile consultare la mappa sul sito ufficiale di Telethon qui.

Chi non potrà recarsi in piazza potrà comunque contribuire fino al 31 dicembre donando via sms o chiamata al numero solidale 45510, oppure acquistando i Cuori sullo shop online della fondazione.

“La campagna di quest’anno è dedicata alla rarità: quella che incanta e quella che spaventa, come una malattia genetica rara”, spiegano gli organizzatori. “Ognuno di noi può trasformare la paura in speranza sostenendo la ricerca. Grazie al contributo di cittadini e volontari possiamo offrire terapie, cure e futuro ai bambini e alle persone affette da malattie genetiche rare, e alle loro famiglie”.

