Scontro frontale a Borgomanero: quattro feriti trasportati in ospedale

BORGOMANERO – Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 17 dicembre, una squadra dei vigili del fuoco di Borgomanero è intervenuta per uno scontro stradale avvenuto nella zona di Santa Cristina, intorno alle 18. A darne notizia è il Corriere di Novara.

Nella collisione sono rimaste coinvolte due autovetture. All’arrivo dei soccorritori, quattro persone risultavano interessate dallo scontro. Per una di loro si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno provveduto all’estrazione dall’abitacolo, rimasto gravemente danneggiato dopo l’impatto.

I soccorsi sul posto

I pompieri hanno messo in sicurezza l’area e prestato le prime cure, in attesa dell’arrivo del personale sanitario. Sul luogo della collisione sono quindi giunte due ambulanze del 118, una da Arona e una da Borgomanero.

Tutti i feriti sono stati trasportati all’ospedale di Borgomanero per accertamenti e cure, con particolare attenzione alla persona estratta dal veicolo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, incaricati dei rilievi e delle verifiche necessarie per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

