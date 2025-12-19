Seguici su

CuneoSalute

I Clown in corsia dell’associazione Arcobaleno VIP Alba-Bra donano un ecografo e due visori VR all’ospedale di Verduno

Arcobaleno VIP Alba-Bra dona un ecografo pediatrico e visori VR all’ospedale di Verduno per migliorare diagnosi e cure dei bambini

Pubblicato

4 minuti fa

il

VERDUNO – Un nuovo gesto di solidarietà a sostegno della sanità locale e dei piccoli pazienti: l’associazione Arcobaleno VIP Alba-Bra ODV ha donato un ecografo pediatrico portatile e due visori di realtà virtuale all’ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno.

Per approfondire:

La donazione rappresenta un importante potenziamento per il reparto di Pediatria. L’ecografo consentirà di effettuare esami rapidi e non invasivi direttamente al letto dei bambini, riducendo tempi di attesa, spostamenti e stress per i pazienti e le famiglie. I visori, invece, aiuteranno i piccoli ricoverati ad affrontare terapie e procedure con maggiore serenità, grazie all’immersione in ambienti digitali pensati per alleviare ansia e paura.

Gli strumenti sono stati consegnati dalla presidente dell’associazione Anna Perrone e dalla segretaria Silvia Ferrero durante un incontro con il direttore sanitario dell’ASL CN2, Luca Burroni, e la direttrice della Pediatria, Ilaria Negro, che hanno espresso apprezzamento per un’iniziativa capace di unire tecnologia e attenzione umana.

Arcobaleno VIP Alba-Bra ODV collabora con l’ASL CN2 dal 2006: i suoi clown di corsia sono presenti con regolarità all’ospedale di Verduno, portando sorrisi e sostegno ai pazienti. La donazione rafforza un legame ormai consolidato tra volontariato e sanità pubblica, a beneficio dei bambini e delle loro famiglie.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *