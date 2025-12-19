I Clown in corsia dell’associazione Arcobaleno VIP Alba-Bra donano un ecografo e due visori VR all’ospedale di Verduno

La donazione rappresenta un importante potenziamento per il reparto di Pediatria. L’ecografo consentirà di effettuare esami rapidi e non invasivi direttamente al letto dei bambini, riducendo tempi di attesa, spostamenti e stress per i pazienti e le famiglie. I visori, invece, aiuteranno i piccoli ricoverati ad affrontare terapie e procedure con maggiore serenità, grazie all’immersione in ambienti digitali pensati per alleviare ansia e paura.

Gli strumenti sono stati consegnati dalla presidente dell’associazione Anna Perrone e dalla segretaria Silvia Ferrero durante un incontro con il direttore sanitario dell’ASL CN2, Luca Burroni, e la direttrice della Pediatria, Ilaria Negro, che hanno espresso apprezzamento per un’iniziativa capace di unire tecnologia e attenzione umana.

Arcobaleno VIP Alba-Bra ODV collabora con l’ASL CN2 dal 2006: i suoi clown di corsia sono presenti con regolarità all’ospedale di Verduno, portando sorrisi e sostegno ai pazienti. La donazione rafforza un legame ormai consolidato tra volontariato e sanità pubblica, a beneficio dei bambini e delle loro famiglie.